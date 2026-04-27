FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo lunedì 27 aprile 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 9:30 – Gasperini punta Dodò per la destra

Un’idea di mercato, un desiderio di Gasperini per alzare il livello qualitativo e la propulsione sulle fasce laterali: il tecnico vorrebbe avere Dodò, terzino brasiliano di 27 anni della Fiorentina. La Roma, con l’addio di Celik, è alla ricerca di un rinforzo sulla corsia destra. (Il Messaggero)

Ore 7:45 – Celik, oggi gli esami al flessore

Zeki Celik si sottoporrà oggi agli esami per valutare l’infortunio al flessore della gamba destra. In vista della sfida con la Fiorentina, Gasperini ha concesso due giorni di riposo e conta di ritrovare Koné, mentre sarà assente El Aynaoui per squalifica. Tentano il recupero anche Dovbyk, fermo da gennaio, e Pellegrini, che punta al rientro contro il Parma. (Il Tempo)

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