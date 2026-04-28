Dybala: “Il mio obiettivo è il mondiale, prima devo dimostrare di essere in forma col mio club”

Il ritorno in campo contro il Bologna è stato solo il primo passo. Dopo settimane difficili, Paulo Dybala è tornato a respirare l’aria della partita e ora guarda avanti, con un obiettivo chiaro in testa: riconquistare la Nazionale.

Intervistato dal giornalista argentino Pollo Alvarez, l’attaccante giallorosso ha parlato senza giri di parole del sogno di tornare a vestire la maglia dell’Argentina: “Tutti vorremmo giocare con la nazionale, ma non sarà facile. Devo ritrovare il ritmo e soprattutto continuità nel mio club”.

Il punto, per Dybala, è proprio questo. Non basta il talento, non bastano le qualità tecniche: serve presenza, condizione, affidabilità. Anche perché il livello della Selección è altissimo. “Non sono stato convocato anche per via degli infortuni. In una nazionale forte come l’Argentina non puoi permettertelo”, ha ammesso con lucidità.

Nessuna polemica, nessuna chiamata diretta al ct Lionel Scaloni. Solo una linea chiara: dimostrare sul campo di meritare una nuova occasione. “Non ho mai pensato di chiamarlo per chiedere spiegazioni. Devo fargli vedere che sto bene, che sono all’altezza. Poi decide lui”.

Nel mirino c’è il prossimo Mondiale, ma senza scorciatoie. Prima la Roma, prima il campo, prima la continuità. Solo così la porta dell’Argentina può riaprirsi davvero.

Redazione GR.net