Celik saluta, la Roma è già sul mercato: caccia al terzino destro

La Roma scopre di avere un’arma in più, e non è una sorpresa per chi lo conosceva già: Gian Piero Gasperini aveva insistito per lui e il motivo è sotto gli occhi di tutti. Wesley a Bologna ha ribadito un concetto semplice: con lui in campo la squadra cambia faccia. Velocità, profondità, strappi continui: sulla sinistra è stato un fattore costante, mandando in tilt la corsia avversaria e confermandosi uno dei giocatori più incisivi della stagione.

Non a caso Gasperini se lo coccola, mentre intorno iniziano a muoversi anche altri grandi club. E il ct Carlo Ancelotti lo tiene già in grande considerazione in chiave Mondiale. A 22 anni, non male come traiettoria.

Intanto, sul fronte opposto, arrivano indicazioni chiare sul futuro delle corsie esterne. Zeki Celik ha evitato il peggio: gli esami dopo il problema al flessore accusato a Bologna hanno escluso lesioni e il turco tornerà presto in gruppo, con buone possibilità di esserci contro la Fiorentina. Ma il suo destino sembra segnato: contratto in scadenza e addio già scritto, con Juventus e Inter alla finestra.

Il primo obiettivo è Dodô che potrebbe lasciare la Fiorentina in estate: i dialoghi per il rinnovo sono fermi e ad un anno dalla scadenza del contratto è un’occasione per diversi club. L’alternativa è Belghali del Verona che può giocare sia a destra che a sinistra. Per il secondo i contatti erano stati già avviati a gennaio ma il giocatore era impegnato in Coppa d’Africa e le parti si erano lasciate con la promessa di risentirsi in estate. Su di lui ci sono anche l’Inter e la Juventus. Per la fascia sinistra invece i fari sono puntati su Fortini e Carlos Augusto.

Fonti: Il Messaggero / La Repubblica