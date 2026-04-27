Roma, il settore giovanile riparte da Tarantino: firmerà un quinquennale

La Roma sistema un altro tassello nella riorganizzazione interna e guarda al futuro partendo dal settore giovanile. Salvo sorprese, sarà Massimo Tarantino il nuovo responsabile del vivaio giallorosso.

Nonostante le voci circolate nelle ultime ore su un possibile passo indietro legato all’addio di Claudio Ranieri, la scelta del club non è mai stata realmente in discussione. Secondo quanto riferito da Gazzetta Regionale, l’ex dirigente dell’Inter è pronto a firmare un contratto quinquennale, con l’intesa che dovrebbe essere formalizzata nei primi giorni di maggio.

Un’operazione nata nelle scorse settimane, inizialmente sostenuta da Gianmarco Migliorati e Roberto Vichi proprio con l’appoggio di Ranieri, e poi portata avanti negli ultimi passaggi da Jason Morrow, incaricato di definire i dettagli finali. La decisione, presa già a metà marzo, ha resistito anche ai recenti scossoni societari.

Le indiscrezioni su un possibile cambio di rotta erano legate al nome di Michele Sbravati, profilo indicato da Gian Piero Gasperini. Tuttavia, la proprietà non ha mai avviato contatti concreti, scegliendo di proseguire senza deviazioni sul percorso già tracciato.

Fonte: Gazzetta Regionale