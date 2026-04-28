La Roma rifà l’attacco per Malen: Nusa torna nel mirino

La corsa all’Europa resta apertissima, ma a Trigoria lo sguardo è già proiettato oltre. Dopo l’addio di Claudio Ranieri e la fiducia totale accordata a Gian Piero Gasperini, manca solo l’ultimo tassello dirigenziale — il nuovo direttore sportivo — per dare il via alla pianificazione concreta del mercato estivo.

Le indicazioni del tecnico sono nette: l’attacco va rifondato. Pochi intoccabili, tra cui Donyell Malen e Matías Soulé, mentre tutto il resto è in discussione. Il quadro si complica ulteriormente considerando le uscite già previste — Zaragoza, Venturino, Stephan El Shaarawy e Ferguson — e l’incertezza legata al rinnovo di Paulo Dybala.

Tra le priorità c’è la fascia sinistra, dove il primo nome sulla lista è Antonio Nusa del Lipsia. A gennaio la richiesta era elevata, ma in estate il prezzo potrebbe diventare più accessibile. Restano vive anche le alternative: Mathys Tel del Tottenham — pista legata anche alla situazione degli Spurs — e Mika Godts dell’Ajax. Sullo sfondo c’è anche Julian Brandt, che potrebbe liberarsi a parametro zero e che ha già condiviso il campo con Malen ai tempi del Borussia Dortmund.

Prima, però, servirà fare cassa. Il nome più caldo in uscita è quello di Evan Ndicka, pronto a valutare offerte dalla Premier League dopo il cambio di agente. In caso di cessione, la Roma segue Jhon Lucumí come possibile sostituto. In bilico anche Manu Koné, da tempo nel mirino dell’Inter.

Tutte operazioni che richiederanno una regia chiara, motivo per cui la scelta del nuovo ds diventa cruciale. Frederic Massara è sempre più vicino all’addio, mentre tra i candidati avanzano Tony D’Amico — favorito anche per il rapporto con Gasperini — insieme a Cristiano Giuntoli e Fabio Paratici.

Fonte: Leggo