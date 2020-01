Bruno Peres, da reietto a “idolo”. E domenica può giocare

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Un boato. Bruno Peres è stato omaggiato dai tifosi presenti ieri a Parma con un’ovazione al momento del suo ingresso in campo. Una vera sorpresa, dato che il terzino brasiliano aveva lasciato Roma tra mille polemiche per le sue prestazioni discutibili dentro e fuori dal campo.

Ma la lontananza sembra aver fatto bene un po’ a tutti: a Peres che in Brasile non ha lasciato di certo il segno, ma che sembra tornato a Trigoria convinto di potersi giocare la sua ultima occasione. E per i tifosi della Roma, che ora guardano con simpatia al giocatore.

E anche Fonseca sembra pronto a dargli una chance: ieri il brasiliano ha subito esordito giocando gli ultimi dieci minuti del match dimostrando di essere in buone condizioni fisiche. Contro il Genoa l’allenatore portoghese si ritroverà senza Florenzi e Kolarov, entrambi squalificati: Bruno Peres scalda i motori, pronto a giocarsi la sua occasione.

Fonti: Leggo – Gazzetta dello Sport – Il Tempo