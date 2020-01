Parma-Roma 0-2, le pagelle dei quotidiani

ULTIME NEWS AS ROMA – Queste le pagelle dei principali quotidiani ai giocatori della Roma scesi in campo ieri sera al Tardini per affrontare il Parma in Coppa Italia:

IL TEMPO

Pau Lopez 7; Mancini 6, Cristante 6.5, Smalling 6; Florenzi 6 (34’ st Bruno Peres ng), Diawara 6.5, Pellegrini 7 (40’ st Veretout ng), Kolarov 5.5; Under 6.5, Perotti 5.5 (25’ st Kluivert 6,5); Kalinic 6.5. All. Fonseca 7.

IL MESSAGGERO

Pau Lopez 7; Mancini 6,5, Cristante 6,5, Smalling 6,5; Florenzi 6,5 (33’ st Bruno Peres 6), Diawara 6,5, Kolarov 6; Under 6, Pellegrini 7,5 (41’ st Veretout n.g.), Perotti 5,5 (25’ st Kluivert 6); Kalinic 6,5. All.: Fonseca 7.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Pau Lopez 6.5; Mancini 6, Cristante 6, Smalling 6; Florenzi 6 (34’ st Bruno Peres ng), Diawara 6, Pellegrini 7 (40’ st Veretout ng), Kolarov 5.5; Under 5.5, Perotti 5 (25’ st Kluivert 6); Kalinic 6. All. Fonseca 6.5.

IL CORRIERE DELLO SPORT

Pau Lopez 6.5; Mancini 6, Cristante 6.5, Smalling 6.5; Florenzi 6.5 (34’ st Bruno Peres ng), Diawara 6.5, Pellegrini 7.5 (40’ st Veretout ng), Kolarov 6; Under 6.5, Perotti 5.5 (25’ st Kluivert 6); Kalinic 6.5; All. Fonseca 6.5.

TUTTOSPORT

Pau Lopez 6; Mancini 6.5, Cristante 6, Smalling 6.5; Florenzi 6 (34’ st Bruno Peres ng), Diawara 6, Pellegrini 8 (40’ st Veretout ng), Kolarov 6; Under 6, Perotti 5 (25’ st Kluivert 6); Kalinic 5.5. All. Fonseca 6.5.

IL CORRIERE DELLA SERA

Pau Lopez 7; Mancini 5.5, Cristante 6, Smalling 6; Florenzi 6.5 (34’ st Bruno Peres ng), Diawara 6.5, Pellegrini 7.5 (40’ st Veretout ng), Kolarov 5.5; Under 5.5, Perotti 5 (25’ st Kluivert 6); Kalinic 6. All. Fonseca 6.5.

LA REPUBBLICA

Pau Lopez 6.5; Mancini 6, Cristante 6.5, Smalling 6; Florenzi 6.5 (34’ st Bruno Peres ng), Diawara 6.5, Pellegrini 7.5 (40’ st Veretout ng), Kolarov 6; Under 6, Perotti 5.5 (25’ st Kluivert 6,5); Kalinic 6. All. Fonseca 7.

LEGGO

Lopez 7, Mancini 6, Cristante 6, Smalling 6,5, Florenzi 6,5 (34’ st Bruno Peres ng), Diawara 6,5, Pellegrini 7,5 (40’ st Veretout ng), Kolarov 6, Under 6, Kalinic 5,5, Perotti 6 (25’ st Kluivert 6,5). All. Fonseca 6,5.

LA STAMPA

Pau Lopez 7; Mancini 6, Cristante 6, Smalling 6.5; Florenzi 6 (34’ st Bruno Peres ng), Diawara 6, Pellegrini 7 (40’ st Veretout ng), Kolarov 6; Under 6, Perotti 5 (25’ st Kluivert 6); Kalinic 6. All. Fonseca 7.