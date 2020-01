Spinazzola saluta, alla Roma arriva Sosa

ULTIME CALCIOMERCATO ROMA – Per un terzino sinistro che parte ce ne deve essere per forza uno che arriva. La Roma saluta dunque Spinazzola dopo una giornata convulsa, l’accordo con l’Inter va solo limato sulle presenze ma difficilmente l’affare ritornerà in discussione.

A questo punto nella rosa della Roma c’è un vuoto che va colmato: tolto Kolarov, resta il solo Santon come terzino da impiegare a sinistra. Troppo poco. Ecco perchè Petrachi, dopo essersi sentito sparare una richiesta di 10 milioni per Barisic, ha virato con decisione assoluta su Borna Sosa.

Anche lui croato, il terzino dello Stoccarda (serie B tedesca) è però molto più giovane (21 anni) ed è dunque da considerarsi un prospetto a tutti gli effetti. Cresciuto nella Dinamo Zagabria, Sosa si è poi trasferito in Germania firmando un quinquennale. Terzino di fisico (186 centimetri) e molto veloce, il croato sembra essere il prescelto dalla Roma per crescere alle spalle di Kolarov.

