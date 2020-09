Bruno Peres incassa la fiducia di Fonseca: il terzino resterà a Roma

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Bruno Peres incassa la fiducia di Paulo Fonseca e si appresa a vivere una nuova stagione da protagonista nella Roma.

Stando a quanto racconta l’edizione odierna de Il Tempo (F. Biafora), l’allenatore portoghese ha chiamato l’esterno brasiliano per ribadirgli la piena fiducia in vista della stagione che sta per cominciare.

Qualche intermediario si è mosso per cercare una nuova squadra a Bruno Peres, ma l’intenzione del terzino e del suo procuratore è di restare nella Capitale a meno che non arrivi un’offerta più che importante (anche come commissione) a meno di un anno dalla scadenza del contratto.

Fonte: Il Tempo