Fazio al Cagliari, accordo con la Roma per 2,5 milioni. Manca il sì del giocatore

AS ROMA CALCIOMERCATO – Federico Fazio vicino al Cagliari, l’accordo con la Roma è praticamente fatto, ma manca un particolare di fondamentale importanza per la fumata bianca: il via libera del calciatore.

Partiamo dall’intesa raggiunta tra i due club: la valutazione su cui è arrivata la stretta di mano è di 2,5 milioni di euro più bonus per il cartellino del difensore argentino. Di Francesco lo conosce bene e spinge per il suo arrivo: “È uno degli elementi che ci piacciono, può dare un aiuto ai giovani con la sua esperienza”, le parole dell’allenatore dei sardi al termine dell’ultima amichevole giocata contro l’Olbia.

Manca però il sì di Fazio, che tentenna: il centrale a Roma guadagna 5 milioni a stagione, l’ingaggio frena l’affare, e ieri l’argentino ha visto attivarsi la clausola sottoscritta nell’ultimo rinnovo. Il suo contratto con i giallorossi si è prolungato al 2022. Su Fazio, inoltre, c’è anche l’interesse della Fiorentina.

Fonte: Sky Sport