Smalling, accordo vicino tra Roma e United. Il giocatore chiede 4 anni di contratto, i giallorossi ne offrono tre

AS ROMA CALCIOMERCATO – Chirs Smalling e la Roma, una storia d’amore che sembra destinata a proseguire anche nel prossimo futuro, anche se ancora va ancora trovata la quadratura del cerchio.

Stando a quanto rivela Angelo Mangiante di Sky Sport, il club giallorosso è molto vicino ad arrivare a un accordo con il Manchester United, ma ora a mancare è l’intesa col giocatore.

Smalling chiede 4 anni di contratto a 3 milioni di euro , la Roma invece offre un triennale. I contatti proseguono, si prova a trovare l’intesa definitiva.

#AsRoma pushing for #Smalling transfer.

The agreement with #MUFC is very close, but the #ManUtd defender is talking with AsRoma about the new contract. He asks 4 years contract (€3M/season as wage), AsRoma offer 3 years contract. Talks ongoing for the right length. @SkySport pic.twitter.com/kgyjhxEoVB

— Angelo Mangiante (@angelomangiante) September 5, 2020