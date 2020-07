Bruno Peres l’insostituibile rispedisce Zappacosta al Chelsea

NOTIZIE AS ROMA – La rinascita di Bruno Peres. Il terzino brasiliano sta vivendo una seconda giovinezza a 30 anni, proprio quando la sua carriera sembra essere ormai segnata. Merito di Fonseca che ha saputo valorizzarlo al meglio col suo nuovo modulo, anche se è stato Petrachi a credere fortemente in lui chiedendo al mister di dargli una seconda chance alla Roma.

Bruno Peres, scrive oggi la Gazzetta dello Sport (C. Zucchelli) ha dimostrato a se stesso che la vita “da professionista che sto facendo ora” prima o poi paga. Qualche disattenzione difensiva di troppo c’è ancora, e non è neppure rara, ma il 3-4-2-1 lo sta agevolando. Gioca a destra e a sinistra, è tornato al gol in Serie A oltre tre anni, si è ripreso un posto da titolare sulla fascia destra e i tifosi lo hanno preso in simpatia.

Non sarà come Cafu o Maicon, non sarà come Aldair, ma a suo modo si sta ritagliando uno spazio importante nello scacchiere di Fonseca. Tanto che, scrive la Gazzetta dello Sport, con tutta probabilità Zappacosta tornerà al Chelsea. Da scrivere anche il futuro di Peres, che ha il contratto in scadenza tra un anno: la Roma può decidere di farlo restare oppure di cederlo al miglior offerente. Cosa impensabile qualche mese fa.

Fonte: Gazzetta dello Sport