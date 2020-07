Smalling testimonial della maglia 2020-2021: il suo acquisto è sempre più vicino (FOTO)

AS ROMA NEWS CALCIOMERCATO – Chris Smalling e la Roma, un matrimonio che proseguirà ancora. Il difensore è in pressing sul Manchester United, vuole restare in giallorosso. Il club capitolino sta muovendo passi importanti per trattenerlo e novità importanti sono attese nel giro di qualche giorno.

Tutto va verso la fumata bianca: la Roma vuole a tutti i costi Smalling, che a sua volta è assolutamente determinato a restare nella Capitale. Vanno limati gli ultimi dettagli, con i giallorossi che si avvicineranno il più possibile ai 20 milioni chiesti dallo United. Resta da capire se sarà un acquisto a titolo definitivo o un prestito con obbligo di riscatto.

Intanto arriva una conferma dell’imminente fumata bianca: la Roma sui social ha utilizzato Smalling come testimonial della maglia del prossimo anno insieme a Dzeko, Mkhitaryan e Pellegrini. Tutto lascia intendere che l’inglese sarà ancora uno dei pilastri della squadra di Fonseca della prossima stagione.