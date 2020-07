Bruno Peres, le scuse della Ceres dopo una gaffe su Twitter: “Messaggio inopportuno” (FOTO)

AS ROMA NEWS – Dopo la gaffe, arrivano le scuse. Ceres, marchio di una nota birra, ha dovuto fare marcia indietro dopo un tweet a dir poco grottesco nel quale accostava il giocatore giallorosso Bruno Peres al proprio prodotto con un cinguettio con su scritto: “Stop sending me this shit” (“Smettetela di mandarmi questa mer*a“, la traduzione letterale).

Un tweet che aveva fatto subito polemica. “Porgiamo le nostre più sentite scuse alla Roma S.p.a., alla Soccer S.a.s di Brand Management S.r.l. e a Bruno Da Silva Peres per il contenuto del tweet del 20 luglio che, contrariamente alle nostre intenzioni, è risultato inopportuno – la nota di scuse della Ceres – nonché per l’utilizzo non autorizzato dell’immagine, dei marchi e dei segni distintivi AS Roma, oltre che dell’immagine del suo calciatore. Manifestiamo grande rispetto per la squadra e per lo sportivo”.