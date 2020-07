Giudice Sportivo: nessuna sanzione per la Roma. Castrovilli stop, salta la sfida coi giallorossi

AS ROMA NEWS – Il Giudice Sportivo, con un comunicato diramato all’indomani delle gare del 34° turno che si completerà stasera con Lazio-Cagliari e Udinese-Juventus, ha reso note le decisioni per la prossima giornata.

Nella gara di domenica sera contro la Fiorentina, i giallorossi non troveranno Castrovilli come avversario, squalificato per una giornata per somma di ammonizioni.

Nessuna sanzione per la Roma, che quindi giocherà la prossima gara senza squalificati. Restano in diffida però Diawara, Dzeko, Kluivert e Santon.