“ON AIR!” – BERSANI: “Zaniolo è il Cristiano Ronaldo della Roma, vale un miliardo”, ROSSI: “Nicolò è la nostra fiche per la coppa”, FOCOLARI: “Ma deve cambiare atteggiamenti”, CORSI: “Se quel gol fa il giro dell’Europa è un problema”

Riccardo “Galopeira” Angelini (Tele Radio Stereo): “Sfregio a piazza di Spagna? Non posso non pensare che c’è un vicedirettore di quel giornale che è laziale, non sono abbastanza intelligente da dare una lettura diversa. La vicenda Zaniolo è stata amplificata, secondo me non è successo nulla di eclatante, così come non credo tanto alla foto di Zaniolo e Mancini.

Stefano Petrucci (Tele Radio Stereo): “Quel gol meraviglioso di Zaniolo ha chiuso una polemica notevolmente gonfiata. C’è stato un problema ma è stato dilatato a dismisura. Se batti la Fiorentina, poi vai a Torino che ti è nettamente inferiore. Vincendo le prossime due, poi voglio vedere… Se poi il Milan le vincerà tutte, te la dovrai giocare con la Juve e sarebbe dura, ma confido almeno in un pari dell’Atalanta col Milan. Certo che di occasioni la Roma ne ha veramente sprecate…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Quel tipo di esultanza che fa Zaniolo mi sembra un po’ fuori luogo, non dico che rischi il ridicolo, ma certe cose vanno bene quando c’è il pubblico allo stadio. Perchè allargare le braccia come il Cristo Redentore a Rio De Janeiro, se c’è il pubblico ha un suo senso di contatto. Ma in questo deserto…Poi vabbè, ognuno esulta come vuole, l’importante è che segna. Ma questa è la sensazione che mi dà, come un attore che alla fine dello spettacolo allarga le braccia davanti al pubblico per prendersi l’applauso, ma se lo fa davanti a una sala vuota…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Il gol di Zaniolo? Se fossi la Juve penserei seriamente di comprarlo, e ora vedremo cosa farò la Roma. Con quel gol lui dice: “Signori, io sono guarito, sto benissimo, sono sempre io“. Detto questo l’unica squadra che può prenderlo è la Juventus… Basta che si vende un paio di giocatori e 70-80 milioni li trova. Il discorso è questo: se qualcuno ha visto quel gol anche in Europa è un problema. La Roma per 50 milioni cash secondo voi lo vende? Oppure pensa di tenerlo a ogni costo e di costruirci una squadra intorno?… Ma vi rendete conto che accelerazione ha fatto, e parliamo di uno che viene da un crociato rotto… io manco l’ho visto nonostante abbia una bella televisione…”

David Rossi (Roma Radio): “Era una partita rischiosa, che nascondeva insidie, e invece la Roma l’ha portata a casa con un punteggio molto ampio. Manteniamo due punti sul Milan e il prossimo turno può essere decisivo: c’è Roma-Fiorentina, ma soprattutto Milan-Atalanta e noi tiferemo Atalanta. Tornando alla partita di ieri, ci sono segnali confortanti. Il gol di Zaniolo è straordinario, e ci fa capire che è sulla strada della forma migliore: lui è la nostra fiche per l’Europa League, e Fonseca lo sta gestendo al meglio al contrario di quello che dicono fuori da Trigoria. C’è stato l’abbraccio anche con Mancini, c’è poco da commentare. C’è poi la conferma sull’operato di questo allenatore, io lo stimo sempre di più per tanti motivi. Voglio ricordare quello che è successo con Bruno Peres, c’era scetticismo totale su di lui, ma Fonseca lo ha schierato spesso nonostante i borbottii della piazza e lui si è conquistato una credibilità dentro questa squadra…”

Dario Bersani (Rete Sport): “Zaniolo nel suo dna ha quel suo essere sfrontato. Se tu gli togli quello… uno che non è sfrontato non te la fa quella discesa. Ma come ti salta in mente di fare quella cosa…non gli è mica uscita per caso, ce l’ha nelle corde. Regà, ci sono manovali e ingegneri: Zaniolo è un ingegnere con le attitudini da manovale. Fa tutto lui, disegna il palazzo e poi lo costruisce… Quindi alzo e le mani e dico: fateglielo a vita questo contratto. Ma se non se la monta lui la testa, ma chi se la monta? Di tutte queste seghe che si credevano di essere i migliori giocatori italiani, senza fare nomi: Insigne, Chiesa…gente che per meno di 70 milioni manco ti rispondono. O Belotti, un caprone, che Cairo valutava 100 milioni. E Tonali che vale 50 milioni. Ma allora Zaniolo quanto può valere?…Io ti chiedo un miliardo e ti rovino… Lui non è Bale, non è Kaka. Zaniolo è chiaramente il Cristiano Ronaldo della Roma…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Zaniolo mi ha ricordato Mazzola. Io resto convinto che non fosse infortunato. E’ vero che stava giocando contro una squadra in rovina, ma il gol che fa è da campionissimo. Il problema Zaniolo rimane, ma non tecnicamente, perchè solo uno scemo può discuterlo in campo, ma c’è una questione di atteggiamenti sbagliati che lui deve cambiare… Secondo me però non è un esterno, fa le grandi giocate partendo centrale. Anche quando s’è fatto male, stava facendo un’azione centrale simile a quella di ieri. Secondo me è limitato a fare l’esterno… La Roma sta bene, ma la partita di ieri non è stata un test. Il primo tempo è stato equilibrato, e poi il portiere della Spal ha fatto degli errori gravi… Peres? Il piede ce l’ha… La Roma sta migliorando, queste partite devono essere allenanti, perchè lo scoglio Siviglia è durissimo…Il Siviglia è favorito, e servirà la migliore Roma…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Il gol di Zaniolo è pazzesco, è chiaro che c’è stato qualcosa prima di non irrilevante. Io non ho visto però tutti questi festeggiamenti, io mi aspettavo che i compagni lo portassero in trionfo dopo un gol del genere di un ragazzo che veniva da un grave infortunio. Lui deve cambiare degli atteggiamenti, ma in campo è fenomenale, ha fatto una cosa pazzesca. A me ha fatto venire in mente il Ronaldo dell’Inter… Il dribbling che fa in mezzo al campo è meraviglioso, il gol è troppo bello… Lui però deve avere degli atteggiamenti diversi, ho la sensazione che stia sbagliando qualcosa…”

Roberto Renga (Radio Radio): “Ho ancora davanti agli occhi quella corsa incredibile di Zaniolo. Ma va detto che lo ha fatto contro una squadra che valeva la Primavera. La cosa che mi ha fatto impressione è che al novantesimo aveva una forza sulla gambe incredibile, e allora stava bene… Zaniolo è una fortuna avercelo, e non per la Roma ma per il calcio italiano. Ha messi tecnici e atletici straordinari. Si parla tanto di Zaniolo perchè è un calciatore diverso. E’ uno che può fare la differenza, anche nell’Italia… Quinto posto? Non è sicuro, il Milan è in formissima. La Roma sta bene, ha una rosa vasta e può solo migliorare… Spostare Peres a sinistra per farlo rientrare sul destro è stata una mossa molto buona da parte di Fonseca…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Se Zaniolo vuole rimanere lo dica, e allo stesso modo lo faccia la società. La Roma è in buona condizione, può ruotare i giocatori facendo il medesimo risultato. La squadra ha recuperato Smalling, ha due spinte sulle fasce che sono interessanti, Spinazzola e Peres non saranno fuoriclasse ma ti danno delle garanzie… Pau Lopez però lo venderei subito, non mi sembra un grande portiere, e se mi danno i soldi mi farei due conti per vedere quanto posso portare a casa. Queste partite servono per prepararsi bene al Siviglia di Monchi, che è un osso durissimo. Sarà veramente una partita molto difficile…”

