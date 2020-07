Lipsia, Rangnick resta e Schick si riavvicina. Il ds dei tedeschi: “Stiamo lavorando per trovare un accordo”

AS ROMA CALCIOMERCATO – Patrik Schick si riavvicina al Lipsia. E’ bastato che saltasse il trasferimento di Rangnick al Milan, che ha deciso di continuare con Pioli rinnovandogli il contratto, per far cambiare ogni strategia di mercato.

Con la permanenza di Rangnick, torna prepotentemente in ballo l’acquisto di Schick da parte del Lipsia, che sembrava definitivamente tramontato. A confermarlo è Markus Krosche, ds dei tedeschi:”Patrik vuole giocare per il Lipsia. Stiamo lavorando per trovare una soluzione”, le sue parole a DPA.

La Roma continua a chiedere 28 milioni di euro, il Lipsia era arrivato a 20 e la distanza resta ampia. Ma ora che Rangnick è rimasto alla guida del club tedesco le cose possono cambiare radicalmente: non era un mistero che volesse Schick al Milan come primo colpo da cui ricostruire la squadra. E adesso la trattativa con i giallorossi è destinata a riprendere quota.