Sfregio a piazza di Spagna, nessuno ferma gli ultras. L’ira della Soprintendente: “Vanno multati”

NOTIZIE AS ROMA – I 136 scalini gioiello di Trinità dei Monti come la Curva Sud, scrive oggi “Il Messaggero” (L. De Cicco, L. Larcan). È uno dei monumenti simbolo della Capitale, dove in teoria sarebbe vietato perfino sedersi, e finisce avvolto dalle nebbie dei fumogeni, tra le scorrerie degli ultrà e le urla sguaiate, mentre la gradinata patrimonio dell’Unesco viene oscurata dai giganteschi teli giallorossi srotolati giù, fino quasi a toccare la fontana della Barcaccia.

Tutto sotto gli occhi delle forze dell’ordine e dei vigili urbani, ma i tifosi se la sono cavata senza né una sanzione né un rimbrotto.”Trinità dei Monti come un campo di calcetto“. È amareggiata Daniela Porro, soprintendente speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma.

Di fronte alle immagini di un uso irrispettoso e rischioso della scalinata di piazza di Spagna, gioiello settecentesco, simbolo della Capitale, è molto critica. “Sono preoccupata, perché i tifosi vanno a Piazza di Spagna sentendola bella e come cosa loro, il che andrebbe anche bene: il mio dispiacere nasce quando la trattano come un campo di calcetto, o uno spazio qualsiasi“.

Vero che non ci sono stati danni gravi al monumento, ma comunque si e’ trattato di un oltraggio al decoro. “È un fatto grave – commenta Porro – perché denuncia un disinteresse, o una totale incoscienza del patrimonio culturale della città, che è una ricchezza dei romani. A noi, alle Soprintendenze, spetta un ruolo di conservazione, ma i patrimoni che custodiamo sono dei cittadini: credo che in futuro dovremo lavorare di più, assieme alle altre istituzioni, per sensibilizzare e rendere consapevoli le persone che la loro ricchezza non è solo il conto in banca o la casa di proprietà, ma anche e soprattutto la loro meravigliosa città. Devono proteggerla e curarla insieme a noi: i tifosi della Roma, e anche della Lazio, devono diventare tifosi di Roma, della sua bellezza“.

Fonte: Il Messaggero