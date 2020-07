Spal-Roma 1-6, i voti dei quotidiani

AS ROMA NEWS ULTIME – Questi i voti dati dai principali quotidiani ai calciatori della Roma e al loro allenatore Fonseca dopo la vittoria di ieri sera per 6 a 1 sul campo della Spal: Bruno Peres risulta essere il migliore in campo, brillano anche Smalling, Carles Perez e Zaniolo, subentrato dalla panchina. Male invece Pau Lopez, insufficiente per tutti i giornali.

LA GAZZETTA DELLO SPORT (DALLA VITE)

Pau Lopez 5,5; Mancini 6,5, Smalling 7, Kolarov 6,5; Bruno Peres 7,5, Cristante 7, Diawara 6,5, Spinazzola 6,5; Perez 7, Pellegrini 6,5; Kalinic 7. Subentrati: Cetin 6, Villar 6, Zappacosta 6,5, Zaniolo 7, Kluivert sv. Allenatore: Fonseca 7,5.

CORRIERE DELLO SPORT (MAIDA)

Pau Lopez 5; Mancini 6, Smalling 7, Kolarov 6; Bruno Peres 7, Cristante 6, Diawara 7, Spinazzola 6; Perez 6,5, Pellegrini 6; Kalinic 6,5. Subentrati: Cetin 6, Villar 6, Zappacosta 6, Zaniolo 7, Kluivert sv. Allenatore: Fonseca 7.

TUTTOSPORT (LAURETI)

Pau Lopez 5,5; Mancini 6, Smalling 7, Kolarov 6; Bruno Peres 7,5, Cristante 6, Diawara 6,5, Spinazzola 6,5; Perez 6,5, Pellegrini 6,5; Kalinic 6. Subentrati: Cetin 6, Villar 6, Zappacosta 6, Zaniolo 6,5, Kluivert sv. Allenatore: Fonseca 6,5.

IL MESSAGGERO (ANGELONI)

Pau Lopez 4,5; Mancini 6,5, Smalling 6,5, Kolarov 6; Bruno Peres 7,5, Cristante 6, Diawara 6, Spinazzola 6,5; Perez 7, Pellegrini 6; Kalinic 6,5. Subentrati: Cetin 6, Villar 6, Zappacosta 6, Zaniolo 6,5, Kluivert sv. Allenatore: Fonseca 6,5.

CORRIERE DELLA SERA (VALDISERRI)

Pau Lopez 5; Mancini 6, Smalling 7, Kolarov 5,5; Bruno Peres 7, Cristante 6, Diawara 6,5, Spinazzola 6,5; Perez 7, Pellegrini 6; Kalinic 6,5. Subentrati: Cetin 6, Villar 6, Zappacosta 5,5, Zaniolo 7,5, Kluivert sv. Allenatore: Fonseca 7.

LA REPUBBLICA (PINCI)

Pau Lopez 4; Mancini 6, Smalling 6,5, Kolarov 6; Bruno Peres 6,5, Cristante 6, Diawara 6,5, Spinazzola 6; Perez 7, Pellegrini 6; Kalinic 6,5. Subentrati: Cetin 6, Villar 6, Zappacosta 5,5, Zaniolo 7, Kluivert sv. Allenatore: Fonseca 6,5.

IL TEMPO (AUSTINI)

Pau Lopez 5; Mancini 6,5, Smalling 7, Kolarov 6,5; Bruno Peres 7,5, Cristante 6,5, Diawara 6,5, Spinazzola 6,5; Perez 7, Pellegrini 6; Kalinic 6,5. Subentrati: Cetin 6, Villar 6, Zappacosta 5,5, Zaniolo 7, Kluivert sv. Allenatore: Fonseca 7.

IL ROMANISTA (PASTORE)

Pau Lopez 5,5; Mancini 6,5, Smalling 7, Kolarov 6,5; Bruno Peres 7, Cristante 6,5, Diawara 6,5, Spinazzola 6,5; Perez 6,5, Pellegrini 6; Kalinic 6. Subentrati: Cetin 6, Villar 6, Zappacosta 6,5, Zaniolo 7, Kluivert sv. Allenatore: Fonseca 7.

LEGGO (BALZANI)

Pau Lopez 5; Mancini 6, Smalling 6,5, Kolarov 6; Bruno Peres 7, Cristante 6,5, Diawara 6,5, Spinazzola 6; Perez 7, Pellegrini 6,5; Kalinic 7. Subentrati: Cetin 6, Villar 6, Zappacosta 6,5, Zaniolo 7, Kluivert sv. Allenatore: Fonseca 7.