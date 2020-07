Spal-Roma 1-6, Il Messaggero: “Primo set verso l’Europa”, Gazzetta: “Zaniolo, che gioiello”, La Repubblica: “Nicolò sta benissimo”, Leggo: “Il giallo resta”

AS ROMA NEWS – La Roma distrugge la Spal come da copione, battendo con un tennistico 6-1 la squadra di Di Biagio, già retrocessa. Per “Il Messaggero” (U. Trani) è la vittoria del “primo set verso l’Europa“, dato che mancano ancora tre partite per restare davanti al Milan ed evitare i preliminari della prossima Europa League.

Il gol più bello, scrive oggi Leggo (F. Balzani), lo fa proprio quel Nicolò Zaniolo di cui si era parlato a lungo durante questi giorni. Nicolò ha giocato mezz’ora alla grande, e alla fine ha trovato pure l’abbraccio con Mancini che una settimana fa lo aveva platealmente rimproverato in campo. Tutto passato? Forse, afferma il quotidiano.

Resta il giallo legato alla gestione del numero 22 prima escluso dai convocati da Fonseca perché “davvero infortunato” e poi messo in lista perché “i test avevano dato esito positivo”. La Roma ha ribadito al suo agente di volerlo tenere, ma va rinsaldato il rapporto con Fonseca. E la a gestione della situazione, aggiunge “Il Messaggero”, è stata superficiale. Anzi dilettantesca.

Per la Gazzetta dello Sport (M. Cecchini), tutto facile per la Roma che non vinceva in trasferta con uno scarto così ampio dal lontano 1935. Zaniolo subito protagonista con un gioiello che fissa il punteggio, “le tensioni però, non finiscono qui, anche se Fonseca può di certo sorridere”.

La Repubblica (M. Pinci) sottolinea come Zaniolo stesse benissimo, visto che ha chiuso i 35 minuti giocati con un gol bellissimo all’incrocio dei pali dopo 50 metri palla al piede. “Non male per un ragazzo che non era stato nemmeno convocato perché, parola di Fonseca, era infortunato. Di certo l’attacco verbale subito da alcuni compagni può essere definitivamente archiviato“.

