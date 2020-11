Bruno Peres, musica a tutto volume: i vicini chiamano la polizia

AS ROMA NOTIZIE – Musica latino americana e ritmi caraibici ad altissimo volume nell’attico del terzino giallorosso Bruno Peres: così i condomini, infastiditi, hanno chiamato la polizia. Lo racconta l’edizione odierna di Leggo.

L’episodio che, ha visto come protagonista il giocatore giallorosso, originario di San Paolo del Brasile, è avvenuto ieri pomeriggio intorno alle ore 15 in via Copenaghen al Torrino nella zona dell’Eur, dove Peres vive con il fratellastro e la cognata in una lussuosa abitazione presa in affitto non molto lontano dai campi sportivi di Trigoria.

L’intervento di alcune volanti della polizia ha sorpreso il difensore sudamericano, che è un abitudinario delle feste in casa tra amici, dove non vengono disdegnate anche accese sfide alla playstation. I poliziotti hanno invitato gli inquilini del palazzo a sporgere querela per disturbo e molestie alla quiete pubblica anche se – formalmente – nell’orario in cui è accaduto il fatto non sono previste limitazioni dei decibel per musica e lavori di restauro.

Fonte: Leggo