E’ Fonseca 2.0: gestione, tattica e compromessi. Così la Roma ha imparato a volare

AS ROMA NEWS – Paulo Fonseca in versione 2.0. Così alcuni dei principali quotidiani oggi in edicola vedono l’allenatore portoghese, e cioè un tecnico in grado di cambiare sia sé stesso che la Roma. La squadra ora vola alto, e uno dei motivi, scrive la Gazzetta dello Sport (M. cecchini) è la crescita del tecnico giallorosso che al suo secondo anno di serie A sta facendo lievitare il rendimento della squadra.

I progressi di Fonseca paiono evidenti almeno sotto diversi aspetti: dalla gestione dei senatori, alla fiducia ai giovani: l’allenatore gestisce il turnover con coraggio, raggiungendo il doppio obiettivo di non spremerli e, nel contempo, di valorizzare gli altri. C’è poi l’aspetto della crescita tattica della squadra da sottolineare, e non solo nell’elasticità mostrata dal passaggio dalla difesa a quattro a quella a tre, ma anche per gli aggiustamenti in corsa fatti dal tecnico.

Sulla stessa lunghezza d’onda anche l’edizione odierna de Il Messaggero (A. Angeloni) che parla di un allenatore la cui mano prima non si vedeva e ora sì. Sono cambiate, nel tempo, le situazioni, è cambiato il taglio del vento. Paulo Fonseca si è calato nell’ambiente, è andato oltre gli errori, è sceso a patti con i calciatori, ha sopportato un’aria strana intorno a lui, combattendo con molta signorilità per mantenere il suo posto di lavoro, sempre da solo, senza un ds al suo fianco e con una nuova proprietà che in questa prima fase ha dovuto pensare ad altro.

Oggi, la Roma non è una squadra spumeggiante, ma almeno sembra affidabile in ogni reparto. I risultati parlano chiaro e a favore del tecnico: 14 partite in Serie A senza sconfitta della Roma, non considerando quella arrivata a tavolino a Verona. Fonseca è l’unico allenatore imbattuto in questa stagione, tra coppa e campionato. Ora la Roma è sua e vuole tenersela stretta.

