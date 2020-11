Ricorso Roma, filtra ottimismo dopo l’udienza di ieri. Il verdetto può arrivare in mattinata

NOTIZIE ROMA CALCIO – Filtra ottimismo dopo l’udienza di ieri dove la Roma ha chiesto di riavere il punto di Verona e di cancellare il 3 a 0 imposto a tavolino dal Giudice Sportivo per il pasticcio Diawara. Lo rivela l’edizione odierna di Leggo (F. Balzani).

La seduta, durata oltre due ore, è stata condotta parte Roma dall’avvocato Antonio Conte (da remoto) che ha spiegato la buona fede del club e la mancanza di vantaggi derivata dall’errore nell’inserimento in lista over del centrocampista (risultato negativo così come Calafiori dopo 21 giorni ai box).

A Trigoria c’è quindi fiducia sul fatto che alla squadra venga riassegnato quel punto di Verona che, vista la classifica cortissima, permetterebbe alla Roma di volare. L’eventuale ok della Figc farebbe infatti salire i giallorossi al secondo posto con 15 punti.

Intanto, fa sapere l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport (A. Pugliese), l’esito del ricorso potrebbe essere reso noto già oggi, forse nella mattinata.

Fonte: Leggo