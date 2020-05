Bustos, è sprint Roma. L’agente dell’attaccante: “Per i giallorossi è una priorità”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma sembra fare sul serio per Nahuel Bustos, 21 anni, attaccante centrale del Talleres accostato ai giallorossi con inesistenza nelle ultime settimane.

La conferma su come Petrachi stia spingendo sull’acceleratore per il centravanti arriva per bocca del suo procuratore che, riferisce ora il Corrieredellosport.it, ha parlato ai media argentini dichiarando: “L’interessamento della Roma è reale, per il club giallorosso Nahuel è una priorità. Adesso ovviamente il club, così come tutti gli altri, si sta riorganizzando per riprendere la stagione e non ci sono certezze sui movimenti di mercato“.

Nahuel Bustos resta quindi un obiettivo concreto per la prossima estate, quando Petrachi dovrà portare a Trigoria un vice Dzeko giovane e di prospettiva. L’attaccante, fra l’altro, è in grado di destreggiarsi anche come attaccante esterno, e può diventare un jolly importante per Fonseca.