Roma, obiettivo cento milioni: ecco l’elenco dei sacrificabili sul mercato

ULTIME NEWS AS ROMA – Cento milioni di incasso, sessanta-ottanta di attivo tra entrate e uscite. E un cospicuo taglio del monte ingaggi. La Roma e Petrachi dovranno rispettare una serie di paletti per rendere meno pesanti le perdite del bilancio, ma la squadra dovrà restare competitiva perchè non può permettersi di restare fuori dalla zona Champions.

Ecco perchè il piano A della Roma, riferisce l’edizione odierna de “Il Romanista” (P. Torri), è di trattenere a tutti i costi Zaniolo e Pellegrini. Per raggiungere quota cento dalle cessioni, Petrachi partirà dai 35 milioni che incasserà da Schick e Defrel. Soldi praticamente garantiti, dato che il Lipsia ha intenzione di riscattare il ceco, mentre il Sassuolo dovrà versarli in automatico per il francese.

I restanti 65 milioni verranno rastrellati da tutti quei calciatori considerati sacrificabili dalla Roma. E l’elenco è lungo: Fuzato, Olsen, Juan Jesus, Fazio, Bruno Peres, Cristante (anche se dicono sia blindato), Ünder, Kluivert, Florenzi, Karsdorp, Gonalons, Coric, Perotti, Pastore, i due giovani Riccardi e Calafiori. Tutti questi sono da considerare sul mercato.

I tre calciatori più appetiti e con cui la Roma può fare un incasso corposo sono tre: Florenzi, Under e Kluivert. Facendo un conto in difetto, i tre dovrebbero garantire un incasso non inferiore ai sessanta milioni che, sommati ai trentacinque di cui sopra, in pratica garantiscono quasi i cento che sono l’obiettivo alla casella entrate. Il resto sarebbe garantito da una serie di cessioni minori.

