Smalling si riavvicina alla Roma: il Manchester apre a un nuovo prestito oneroso

AS ROMA NEWS CALCIOMERCATO – Chris Smalling potrebbe restare ancora alla Roma, anche il prossimo anno. E’ quello che rivela l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Decisiva la volontà del ragazzo e quella di Fonseca, che spinge forte sulla dirigenza giallorossa per avere ancora con sé il centrale inglese.

I contatti tra Roma e Manchester United vanno infatti avanti da un po’, anche perché c’è prima di tutto da chiarire la questione del prolungamento del prestito fino al termine di questa stagione. Prolungamento su cui i due club hanno trovato sostanzialmente l’accordo. Ma Smalling potrebbe restare anche più a lungo.

Negli ultimi tempi infatti il Manchester United si sta ammorbidendo, complice anche il fatto che per quanto la Premier sia bella e ricca, anche lì il coronavirus ha fatto danni da giganti. Così non è detto che i venti milioni di sterline chiesti per cedere Smalling possano arrivare davvero, anzi. Ed allora gli inglesi potrebbero anche convincersi ad accontentare Smalling e di lasciarlo in prestito un altro anno a Roma. Prestito oneroso che potrebbe salire di prezzo, magari dai 3 milioni di quest’anno a 4.

Fonte: Gazzetta dello Sport