Caccia al ds, le due correnti dentro la Roma: Fienga vuole Sartori, decide Friedkin

AS ROMA NEWS – Sembra esserci una sorta di “scontro” tra candidature per il ruolo di prossimo direttore sportivo all’interno di Trigoria. Da una parte c’è Fonseca che, racconta oggi la Gazzetta dello Sport, spinge per avere il connazionale Josè Boto già al suo fianco ai tempi dello Shakhtar.

Non sembra essere dello stesso avviso Guido Fienga, Ceo del club giallorosso, che invece sta provando a convincere Friedkin a puntare su un nome italiano, che conosca alla perfezione il nostro calcio. Uno come Giovanni Sartori, per intenderci. Lo rivela l’edizione odierna del Corriere della Sera.

Il nome del dirigente italiano, attualmente a capo della direzione tecnica dell’Atalanta, può concretizzarsi dato che i rapporti tra lui e Gian Piero Gasperini, tecnico nerazzurro, non sono più così buoni: per questo motivo Sartori prenderebbe in considerazione la proposta giallorossa.

L’ultima parola spetterà dunque a Dan e Ryan Friedkin, che in questi giorni hanno continuato il giro di orizzonti per scegliere il miglior direttore sportivo per la Roma: avrà la meglio la linea esotica sponsorizzata dal tecnico o quella nostrana caldeggiata da Fienga?

