La Roma Primavera è uno spettacolo: Juventus annichilita 4 a 2, in classifica si vola

AS ROMA NEWS – Gol e spettacolo nel match di questa mattina al Tre Fontane tra la Roma Primavera e i pari età della Juventus. Lo show però è condotto per larghissimi tratti dai giallorossi, che nel primo tempo annichiliscono i bianconeri.

Partenza impressionante della Roma che domina il match: prima va in gol Ciervo (7′), servito in area da uno splendido tacco di Tall. Poi è Darboe (11′), innescato da un’ispiratissimo Zalewski, a battere il portiere bianconero. La squadra è esaltata e sfiora anche il gol del tre a zero.

La partita sembra non avere storia, e invece la Juventus torna improvvisamente in partita con un gol di Da Graca. Il match cambia volto e i bianconeri cominciano a spingere alla ricerca del pareggio, e lo sfiorano con un paio di occasioni clamorose. La Roma soffre ma regge, e va ancora in gol: Ciervo serve Milanese che all’interno dell’area calcia col destro a incrociare battendo Senikò.

La Juve cala di nuovo, demoralizzata, la Roma invece torna a crescere: Ciervo, oggi schierato a destra al posto di Podgoreanu, è imprendibile e offre a Zalewski un pallone interessante che il dieci giallorosso, dopo un rimpallo favorevole, riesce a trasformare in oro con un piatto destro che fissa il punteggio sul 4 a 1.

La ripresa comincia forte: la Juventus va subito a segno con Soulé grazie a un perfetto calcio di punizione dal limite. La Roma sembra meno scintillante di quella del primo tempo e i bianconeri provano a trovare il gol che riaprirebbe il match. La Roma però è solida, e in questa fase preferisce più tenere palla che affondare. Finisce 4 a 2, la squadra di Alberto De Rossi non si ferma più e inanella la sesta vittoria su sei partite che la lancia sempre più sola al vertice della classifica.

IL TABELLINO DEL MATCH

AS ROMA (3-4-2-1) : Boer; Codou, Vicario, Feratovič; Ciervo (56′ Buttaro), Tripi (C), Darboe (67′ Chierico), Providence; Zalewski (67′ Cassano), Milanese (88′ Bove); Tall (88′ Voelkerling Persson).

A disp.: Mastrantonio (GK), Morichelli, Astrologo, Muteba, Bamba, Tomassini, Magyeri (GK).

All.: De Rossi.

JUVENTUS FC (3-4-1-2) : Senkó; Riccio (C), de Winter, Nzouango Bikien (46′ Iling); Mulazzi, Barrenechea (67′ Ledonne), Pisapia, Ntenda (81′ Rouhi); Soulé (81′ Cotter); De Graca, Cerri (67′ Bonetti).

A disp.: Raina (GK), Fiumanò, Dellavalle, Ventre, Sekularac, Amansour, Ratti (GK).

All.: Bonatti.

Arbitro: Sig. Marco Ricci di Firenze.

Marcatori: 8′ Ciervo (AS Roma), 11′ Darboe (AS Roma), 18′ Da Graca (Juventus FC), 33′ Milanese (AS Roma), 40′ Zalewski (AS Roma), 52′ Soulé (Juventus FC).

Ammoniti: 50′ Zalewski (AS Roma), 66′ Barrenechea (Juventus FC).

Espulsi: –

Giallorossi.net – A. Fiorini