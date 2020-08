Caccia al nuovo direttore sportivo: Paratici resta in pole, Friedkin contatta Planes

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Un altro direttore sportivo spagnolo per la Roma, scrive il portale de “Il Tempo” (A. Austini). Dopo le voci nella giornata di ieri, ora la sua candidatura prende quota: confermati, infatti, i contatti tra i Friedkin e Ramon Planes, segretario tecnico del Barcellona ma di fatto l’uomo mercato dei catalani insieme ad Abidal.

Ha lavorato in diversi club della Liga e anche al Tottenham con Pochettino nella stagione 2014/15. E a questo punto non sembra un caso che tra le varie indiscrezioni di questi giorni sul futuro della Roma sia emerso il nome del tecnico argentino, a caccia di una panchina.

Quel che è certo, però, è che la nuova proprietà stia cercando un direttore sportivo di spessore. E tra i vari candidati c’è Planes. Ma il casting è in pieno svolgimento e ogni scenario resta ancora possibile. E infatti per “Il Messaggero” (U. Trani) in pole per il ruolo di ds c’è sempre Fabio Paratici, nonostante abbia un altro anno di contatto con la Juventus. E’ lui il preferito della nuova proprietà, a prescindere dall’arrivo in tandem con Sarri.

Fonte: Il Tempo