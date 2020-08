La Raggi si ricandida e per Tor di Valle ora c’è ottimismo

ULTIME NEWS AS ROMA – Novità imminenti nelle prossime ore non ce ne sono ma sicuramente l’annuncio della ricandidatura della sindaca Raggi ha avviato il progetto del nuovo Stadio della Roma a una conclusione sempre più positiva, racconta oggi la Gazzetta dello Sport (C. Zucchelli).

Infatti userà il dossier come un cavallo di battaglia in campagna elettorale, potendo anche dire che con lei al comando, nonostante le inchieste giudiziarie, il progetto non si è mai arenato. Anche se ormai i tempi sono stretti e sarà difficile vedere la sindaca in posa per la prima pietra: servirebbe l’approvazione della Convenzione Urbanistica a settembre.

Intanto nei prossimi giorni si attendono le firme di due enti importanti per gli atti propedeutici approvati poco fa dalla Giunta: della Regione Lazio per la Roma-Lido e della Città Metropolitana per la Via del Mare/Ostiense.

Fonte: Gazzetta dello Sport