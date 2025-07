Cafu promuove Wesley: “E’ il miglior acquisto che si possa fare in Brasile”

Il pendolino giallorosso Cafu, ex terzino della Roma dello scudetto, ha parlato oggi alla Gazzetta dello Sport dell’arrivo di Wesley in giallorosso. Questo il suo pensiero.

La Roma come terzino destro ha puntato tutto su Wesley che lei sponsorizza da tempo.

“I giallorossi non potevano fare scelta migliore: Wesley è forte. Il futuro è suo”.

Riuscirà a confermarsi in Europa?

“Non ho dubbi. Ha personalità e gli piace giocare con la squadra. In più ha un bel fisico. In questo momento in Brasile è il miglior acquisto che si possa fare”.

Che suggerimento gli darebbe in vista del suo sbarco a Roma?

“Di lavorare e di stare tranquillo”.

Avere un allenatore che Gasperini lo aiuterà?

“Gasperini è uno dei migliori tecnici italiani: capisce l’importanza degli esterni e sfrutta al massimo le loro caratteristiche”.

Fonte: Gazzetta dello Sport