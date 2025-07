LIVE! El Aynaoui atterrerà stasera a Fiumicino alle 23:10. Domani le visite mediche

E’ il giorno di Neil El Aynaoui, primo acquisto estivo della Roma di Massara e Gasperini. Tutto confermato, come fa sapere in questi minuti Fabrizio Romano: il centrocampista atterrerà nella Capitale nella giornata di oggi.

Affare concluso tra il club giallorosso e il Lens: le cifre restano quelle note e cioè 23 milioni di euro più due di bonus. L’orario di arrivo esatto e l’aeroporto in cui atterrerà il calciatore franco-marocchino non sono ancora stati resi noti.

🟡🔴✈️ Neil El Aynaoui will land in Roma later today, as planned.

AS Roma new signing will cost €23m plus €2m add-ons. pic.twitter.com/NXfSdOAbwM

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 19, 2025