CAGLIARI-ROMA 3-4: le pagelle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Si è appena concluso il match tra il Cagliari e la Roma, terminato con la vittoria dei capitolini per 3-4. Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai calciatori giallorossi scesi in campo questo pomeriggio alla Sardegna Arena e al tecnico portoghese Paulo Fonseca:

Pau Lopez 6 – Partita strana. Incassa tre gol, uno di questi (quello di Pereiro) era parabile. Sfortunato sul rigore di Joao Pedro: bravo a parlarlo, meno fortunato sulla respinta.

Bruno Peres 6 – Affronta un cliente scomodo come Luca Pellegrini. Duello tra due terzini che sanno attaccare più che difendere terminato in parità. Dal 84′ Santon: sv.

Smalling 5 – Non gioca la sua partita migliore. Qualche distrazione di troppo e un rigore causato.

Fazio 6 – Attento, fa il suo dovere con diligenza.

Kolarov 6 – Dai calci piazzati fa le cose migliori, trovando anche un gol abbastanza fortuito, ma in partita sbaglia davvero troppo.

Cristante 6 – Prezioso nell’emergenza per dare equilibrio alla squadra.

Villar 6 – Esordio ok per lo spagnolo, che fa vedere di avere qualità in un match di certo non facile. Deve velocizzarsi.

Ünder 7 – Partita molto positiva, specie nel primo tempo. La traversa gli nega il gol. Dal 76’ Perez sv. .

Mkhitaryan 7,5 – Primo tempo da lustrarsi gli occhi. Trascina la squadra e la fa volare a suon di assist. Bene anche nella ripresa, anche se è meno incisivo.

Kluivert 7 – Motorino instancabile, colpisce un legno e segna un bel gol. Dal 84′ Veretout: sv.

Kalinic 7,5 – Si sblocca e diventa decisivo con una doppietta e un assist. Lotta e gioca per la squadra, e questo è molto positivo.

FONSECA 7 – La sua Roma fa il massimo in emergenza, trovando tre punti per niente facili su un campo ostico. Bene così.

Giallorossi.net – A. Fiorini