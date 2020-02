Cagliari-Roma di domenica (e non di lunedì): ecco perchè la Roma non ha chiesto lo spostamento

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Fonseca furioso con la Lega Calcio per la decisione di non far giocare Cagliari-Roma di lunedì anzichè di domenica, con i giallorossi che avranno meno di 72 ore, spostamenti compresi, per preparare la trasferta in terra sarda.

Oggi però alcuni quotidiani tra i quali “Il Messaggero” rivelano che, in realtà, è stata proprio la Roma a non chiedere lo slittamento del match a lunedì perché vincolata dal passaggio del turno di Coppa Italia (la semifinale si giocherà mercoledì 4 marzo e non sarebbe convenuto posticipare a lunedì 2).

Quando i giallorossi sono stati eliminati dalla Juve la programmazione della Lega era ormai fatta e non è stato possibile richiedere lo spostamento, perché non si possono arbitrariamente giocare due partite di lunedì (ci sarà Sampdoria-Verona).

Fonte: Il Messaggero