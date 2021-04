CAGLIARI-ROMA: le probabili formazioni e dove vederla in TV

AS ROMA NEWS – Diversi cambi nella Roma che affronterà domani il Cagliari in campionato. Fonseca pensa soprattutto alla sfida di Manchester e tiene a riposo tutti i suoi big. In porta però sarà confermato Pau Lopez, vista l’indisponibilità di Mirante.

In difesa giocheranno Mancini e Cristante, e il terzetto difensivo potrebbe essere completato da Fazio, con Kumbulla e soprattutto Smalling che potrebbero giocare uno scampolo di gara. Ibanez out per squalifica.

A centrocampo scontata la presenza di Diawara, al suo fianco Villar, con Veretout tenuto a riposo in vista della gara di Europa League. Sulle corsie esterne possibile nuova chance per Reynolds, mentre a sinistra toccherà a Bruno Peres. Sulla trequarti riecco Carles Perez, mentre El Shaarawy potrebbe essere la sorpresa per far riposare Mkhitaryan. Davanti tocca di nuovo a Borja Mayoral.

Questa dunque la probabile formazione di Cagliari-Roma, gara che si giocherà domenica 25 aprile ore 18 alla Sardegna Arena, diretta TV su Sky Sport:

CAGLIARI (3-5-2): Vicario, Rugani, Godin, Carboni, Zappa, Nandez, Marin, Duncan, Lykogiannis, Joao Pedro, Simeone.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez, Mancini, Cristante, Fazio, Reynolds, Villar, Diawara, Bruno Peres, Carles Perez, El Shaarawy, Borja Mayoral.

Giallorossi.net – G. Pinoli