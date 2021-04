AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti. Queste tutte le ultimissime di sabato 24 aprile 2021:

Ore 15:00 – Solo uno a uno per la Roma Primavera nel derby appena concluso al Tre Fontane: al gol di Bove, ha risposto Bertini. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 13:30 – Non solo Sarri e Allegri, come scrivono dall’Inghilterra la Roma starebbe pensando anche Josè Mourinho per la panchina. Sul portoghese, esonerato da poco dal Tottenham, ci sarebbe anche il Celtic, che lo avrebbe contattato poche ore dopo la notizia, e il Valencia. (dailyrecord.co.uk)

Ore 12:00 – Antonio Cassano, intervenuto alla Bobo Tv su Twitch, ha commentato così il pareggio tra Roma e Atalanta: “Contro la Roma l’Atalanta avrebbe potuto vincere 8-1, anzi 8-2. Non so come abbia fatto a pareggiare, per me con la Roma ha perso due punti. Roma? Per me ormai ha mollato il campionato e si è buttata anima e cuore sull’Europa League”.

Ore 10:45 – Non solo Sarri. Anche Allegri resta in corsa per la panchina giallorossa. L’allenatore ex Milan e Juve non si è mai tirato indietro, aspetta di valutare le offerte della Roma. Gli piace l’idea di lavorare in una piazza che vive di calcio. (Corriere dello Sport)

Ore 9:50 – Ampio turnover domani contro il Cagliari: nuova chance per Reynolds, ma anche Fazio, Carles Perez e Mayoral giocheranno domani dal primo minuto. (Il Tempo)

Ore 9:20 – Ultima stagione alla guida della Roma Primavera per Alberto De Rossi. Tiago Pinto gli offrirà un nuovo ruolo dirigenziale, mentre al suo posto De Sanctis spinge per la promozione di Piccareta dall’under 18 giallorossa.

