CALAFIORI: “Abbiamo dimostrato di essere una grande squadra. Noi giovani meritiamo più spazio”

NOTIZIE ROMA CALCIO – Riccardo Calafiori parla a Sky Sport al termine del match giocato contro l’Ajax. Queste le dichiarazioni del calciatore della Roma sulla gara di Europa League appena conclusa:

Che impatto hai avuto nella partita?

“Non è stato facile entrare a partita in corso, i compagni mi hanno aiutato. Nella ripresa è andata meglio per me”.

La Roma ha reagito nonostante le difficoltà.

“Il rigore parato ci ha dato quella marcia in più, abbiamo dimostrato di essere una grande squadra. Già negli spogliatoi volevamo vincerla e ci siamo riusciti”.

Cosa ti ha frenato quest’anno?

“Voglio stare bene, sono stato fuori alla fine 3 mesi per lo stesso infortunio. Il calcio è anche questo, cercherò di dare il massimo per aiutare la squadra”.

Risposta molto forte da parte della Roma?

“Si è vista la compattezza della squadra, quanto siamo uniti e arrivare in fondo alla competizione”.

L’episodio nel finale con il raccattapalle che ti ha tirato addosso la sfera?

“C’è poco da dire… Non mi aspettavo questa sua reazione. Ho pensato tante cose, ma sono rimasto calmo. Devo dire che anche a me poteva dare fastidio vedere uno dell’altra squadra che perde tempo, ci può stare”.

I giovani come te devono giocare di più?

“Stanno arrivando segnali importanti, i giovani dell’età mia giocano molto in Europa, devono farci giocare anche in Italia”.