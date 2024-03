Calafiori: “Corsa Champions? I miei ex compagni della Roma me la stanno tirando…”

NOTIZIE AS ROMA – Riccardo Calafiori, ex difensore della Roma e attualmente in forza al Bologna, ha rilasciato un’intervista ai canali ufficiali della Nazionale e tra i vari temi trattati si è soffermato sulla corsa Champions e sul rapporto con i suoi vecchi compagni giallorossi.

Ecco le sue parole: “La Champions? Guardiamo partita per partita, non è un caso esserci ritrovati qui. Ormai siamo a marzo, perché non realizzare questo sogno? Sento spesso i miei compagni alla Roma, me la stanno tirando (ride, ndr). Diciamo che se in Champions ci andassero sia la quarta che la quinta classificata saremmo tutti contenti”.

Il tuo addio alla Roma?

“Il fatto che sia andato via da Roma fa parte delle cose che possono succedere: ero dispiaciuto ma non ce l’ho mai avuta con la società. Se guardiamo il percorso, è andata bene così”.

De Rossi?

“Lo sto sentendo meno anche perché in queste settimane ha molto da fare…”.

Fonte: figc.it