Calafiori “retrocesso”. Tutta colpa di quel Roma-Torino…

NOTIZIE ROMA CALCIO – Dopo aver sfiorato il cielo con un dito andando in gol nella vittoria della Roma contro lo Young Boys in Europa League, Riccardo Calafiori sembra essere tornato sulla terra. Il giovane terzino, che dovrebbe essere la prima alternativa a Leonardo Spinazzola per la corsia sinistra, è invece stato rispedito in panchina nonostante l’infortunio dell’esterno ex Atalanta.

Fonseca infatti sembra preferirgli l’adattato Bruno Peres. Il perchè di questa scelta viene svelata oggi dal Corriere dello Sport (R. Maida): al tecnico giallorosso infatti non è piaciuto l’atteggiamento avuto da Calafiori al momento del suo ingresso in campo al minuto 70 nel match vinto dalla Roma contro il Torino.

“Un comportamento che gli è costata la titolarità nell’ultimo impegno contro il Cagliari“, conclude il quotidiano. C’è curiosità di sapere se anche contro la Sampdoria domenica prossima Fonseca confermerà Peres a sinistra, che si è ben destreggiato nell’ultimo match del 2020, o se ci sarà una nuova chance per Calafiori.

Fonte: Corriere dello Sport