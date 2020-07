Calafiori-Roma, intrigo con Raiola in mezzo

AS ROMA CALCIOMERCATO – Sempre più incerto il futuro di Riccardo Calafiori. Il terzino sembra essere molto vicino alla Juventus, anche se l’affare non è stato ancora concluso. Nuovi aggiornamenti arrivano oggi dalle colonne del Corriere dello Sport che chiarisce la situazione del giovane calciatore giallorosso.

In mezzo a questo intrigo spicca la figura di Mino Raiola, procuratore del terzino 18enne, che ha offerto Calafiori sia alla Juventus che al Paris Saint Germain. La Roma infatti non ha intenzione di derogare ai 70mila euro di tetto salariale stabilito per i ragazzi della Primavera, nemmeno per una promessa come il classe 2002.

Morgan De Sanctis ha quindi chiesto al procuratore di portare alla Roma un’offerta non inferiore ai 4-5 milioni di euro, altrimenti il giovane terzino non lascerà Trigoria. Se nessun club fosse intenzionato a spendere questa cifra per Calafiori, il ragazzo resterà a Roma e si provvederà a una cessione in prestito per farlo maturare. Il contratto del terzino però scadrà nel 2022 e il club giallorosso avrebbe ancora un anno di tempo per gestire la situazione.

Fonte: Corriere dello Sport