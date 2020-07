Cessione Roma, TRS: “C’è un soggetto molto importante interessato al club”

AS ROMA NEWS ULTIME – Nuove voci sulla cessione della Roma e sui gruppi di investitori che avrebbero preso contatto con Pallotta per acquisire il club arrivano oggi dai microfoni di Tele Radio Stereo che, senza fare nomi, ha però riacceso le speranze nei cuori dei romanisti. Ma andiamo con ordine.

Questa mattina lo speaker Riccardo Angelini, meglio noto come “Galopeira“, ha svelato nuovi e importanti particolari sull’interesse di alcuni gruppi, quattro o cinque, nei confronti del club e tra questi c’è anche un soggetto definito “molto, molto, molto importante“.

“La mia paura è che gli americani di Boston, e quindi quelli che gravitano intorno a Pallotta, tratteranno questa persona di cui non so dirvi il nome come se fosse in anticamera, del tipo “aspetta che stiamo parlando con altri”, e lui potrebbe spazientirsi e mollare. Questa cosa so che esiste, lo so, ma non riesco a sapere il nome nonostante ci stia lavorando da tre settimane”. Nei giorni scorsi si era fatto il nome di Jeff Bezos, presidente di Amazon, ma la notizia non ha poi trovato ulteriori conferme. Il giallo si infittisce.

Redazione Giallorossi.net