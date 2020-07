“ON AIR!” – CATALANI: “Senza cessione del club non si esce da questo vicolo cieco”, ROSSI: “Segnali di ripresa, firmerei per rivedere questa Roma”, BERSANI: “Inutili le partite che rimangono”, DI GIOVAMBATTISTA: “Gli 8 milioni per Ibanez sono un mistero”

LTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Riccardo “Galopeira” Angelini (Tele Radio Stereo): “Sento fare un sacco di nomi intorno alla Roma, ma io non ci provo perchè non lo so. Se io sapessi davvero il nome, un’indicazione ve la darei. Io so che ci sono 4-5 gruppi che stanno parlando con Pallotta, c’è anche una figura molto, molto, molto importante. Non so dirvi chi sia, se Soros o Bezos, anche se sono tre settimane che ci lavoro. La mia paura è che se questa persona venisse trattata tipo anticamera, tipo “aspetta che sto parlando con altri“, potrebbe dire arrivederci e grazie e sarebbe un peccato… Sulla Roma non ho molto da dire… E’ un peccato per tutti i tifosi…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Notti tragiche, la Roma perde sempre, è veramente ridotta al lumicino. E il bello è che tanti dicono che è migliorata…sì sì, abbiamo perso un’altra perso. E’ vero che è migliorata, non è crollata dopo dieci minuti. La cosa grave è quello che dice Fienga, dice che Pallotta vuole rimanere e ha un progetto molto ambizioso e che i giocatori lo sanno. La sua è una minaccia. Bisognerebbe fare una manifestazione di massa contro questo e contro chi gli prende le parti…C’è da essere preoccupati più del ko di Napoli. Io capisco i soldi, però c’è un modo di guadagnarli senza prendere in giro la gente. Non venirci a dire che la Roma è ambiziosa e che va tutto bene, perché allora sei uno di quelli. Fienga è anche peggio, a questo punto è responsabile più degli altri, e bisognerà aggiungere anche il suo nome sugli striscioni…”

David Rossi (Roma Radio): “La Roma era andato sotto, ma poi ha subito pareggiato, ha dato un segnale di spirito. Io in campo li ho visti bene. Col Napoli hanno fatto un cazzotto per uno, la Roma ha accettato la sfida contro una delle squadre più in forma del campionato e non ha sfigurato. Ieri bene anche fisicamente, io firmerei per rivedere questa Roma anche mercoledì…”

Iacopo Savelli (Radio Radio): “Oggi non sono devastato, le partite vanno contestualizzate. La Roma vista ieri con l’Udinese e col Milan non avrebbe perso. Nel calcio non vale la proprietà transitiva, ma ieri ho visto una squadra. Non ci sono colpevoli, hai perso contro una squadra fortissima, che era data favorita per la vittoria dello scudetto, e ieri potevi anche vincerla perchè fino alla fine è stata una partita aperta. Purtroppo abbiamo sbagliato le ultime scelte nei passaggi, ed è finita così…”

Maurizio Catalani (Rete Sport): “Avete sempre quelle persone che vi raccontano sempre la stessa storia, alla fine ne hai le scatole piene…La Roma è la stessa cosa. Ormai sono preparato. Ieri hai visto una luce che si accendeva e si spegneva, il guasto sembrava minore del solito, ma il problema è che si gira sempre allo stesso conto…la storia è sempre la stessa. E’ una squadra figlia di una situazione che non è mai stata limpida. Quello che ha fatto Monchi è un disastro mai visto prima, ora addirittura rimpiangiamo Sabatini. Se la Roma non vende e non esce da questo vicolo cieco in cui siamo chiusi staremo qui a dire sempre le stesse cose…”

Dario Bersani (Rete Sport): “La Roma aveva ricominciato questo campionato a -3, ora dovrebbe fare 16 punti per arrivare quarta. Ora le partite che rimangono sono più o meno inutili, a meno che non ci si elettrizzi alla corsa per arrivare quinti ed evitare il settimo posto. Eppure c’è tanta gente contenta perchè la Roma è tornata a tirare in porta e a segnare un gol…”

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio): “Ibanez otto milioni all’Atalanta…non capisco bene l’operazione. Anche se ora è facile prendersela con lui. Ma Pellegrini quando decide di diventare un grande calciatore?…”

Roberto Renga (Radio Radio): “Io guardo le occasioni da gol, e Napoli-Roma doveva finire 3 o 4 a 1. La Roma ha tirato solo una volta in porta e ha fatto gol. La Roma comunque mi è sembrata migliorata, la migliore post-virus, ma non basta perchè il Napoli ha dimostrato di essere più forte. Ieri non c’è stato match, e se Fonseca dice che gli è piaciuto tutto non sono d’accordo. La difesa a 3 non ha funzionato bene, non sanno scalare, non sanno posizionarsi. E ora senza Smalling è un problema, perchè Fazio è troppo lento per giocare a 3, meglio a 4… La Roma visto il calendario può farcela, e la sconfitta del Verona è una bella notizia perchè altrimenti i giallorossi rischiavano di restare fuori anche dall’Europa League…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Sembrava una partita di fine stagione, con squadre di amici che facevano un’azione l’una e poi l’altra. Però la Roma non ha mai tirato in porta e questo è un problema. Fonseca non riesce a trasmettere alla squadra la cattiveria, l’agonismo, ben altro rispetto a Gattuso. E poi se davanti non si trova la condizione degli attaccanti, ma come te la giochi l’Europa League…”

Furio Focolari (Radio Radio): “La Roma ha giocato meglio del solito, per alcuni momenti ha tenuto testa al Napoli, e ci sta di perdere contro la terza squadra più in forma del campionato. Pau Lopez ha fatto grandi parate altrimenti erano guai, ma la Roma l’ho vista meglio, anche se alcuni giocatori hanno deluso: Dzeko, Pellegrini e Kluivert molto al di sotto delle loro possibilità. Di Ibanez non parlo nemmeno, non è un giocatore che può giocare a certi livelli…. Sono andati bene invece Spinazzola, ma anche Zappacosta non è andato male, così come Veretout… Perdere a Napoli ci sta, ci può perdere chiunque… Fonseca? Ma che lo vai a licenziare adesso. Ma per la prossima stagione è diverso…”

Franco Melli (Radio Radio): “La Roma è piena di equivoci. Dzeko prova a fare il regista offensivo, ma poi non hai un bomber. C’è l’ennesima bocciatura di Kluivert… E poi Pellegrini ha grossi limiti di personalità… Fonseca sta facendo male e va messo in discussione come tutti gli allenatori che fanno male. Non è che siccome è carino, un bell’uomo…no. I giovani non sono migliori, e la colpa è sua…”

Redazione Giallorossi.net