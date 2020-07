Roma, c’è lo spettro settimo posto: i giallorossi partirebbero dai preliminari di Europa League

ULTIME NEWS AS ROMA – Spettro preliminari di Europa League per la Roma di Paulo Fonseca. Al momento infatti i giallorossi si trovano al quinto posto in classifica, a pari punti con il Napoli, e a solo un punto di vantaggio dal Milan, al settimo posto.

Se il campionato finisse oggi, giallorossi e partenopei finirebbero di diritto in Europa League, con i rossoneri ai preliminari, e questo grazie alla vittoria della squadra di Gattuso in Coppa Italia. Ma mancano ancora otto partite alla fine della Serie A, e visti i distacchi tutto può ancora succedere.

La Roma, delle tre squadre in corsa per 5o e 6o posto, è quella che appare in condizioni psico-fisiche peggiori. Napoli e Milan invece sono ripartite alla grande, e questo non lascia ben sperare. Fonseca deve ritrovare subito certezze e punti: se la Roma dovesse concludere il campionato sotto a entrambe le squadre, e quindi al settimo posto, significherebbe doversi giocare l’accesso alla prossima Europa League partendo dai preliminari. Un incubo anche per i calciatori, che non avrebbero praticamente tempo per le vacanze.

Redazione Giallorossi.net