Napoli-Roma 2-1, le pagelle dei quotidiani: Ibanez e Kluivert da incubo. Pellegrini e Spinazzola dividono

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Un ottimo Pau Lopez non basta alla Roma per evitare la terza sconfitta consecutiva, battuta ieri sera per 2 a 1 sul campo del Napoli. I giornali premiano la prestazione dello spagnolo con diversi 7 in pagella, e con lui sono pochi altri a salvarsi.

Le prestazioni di tutti gli altri calciatori della Roma dividono completamente i quotidiani oggi in edicola: Pellegrini passa dal 6,5 del Corriere dello Sport al 5 de Il Tempo, stesso destino per Spinazzola, più che sufficiente per la Gazzetta e bocciato dal Corriere della Sera. Tra i peggiori sicuramente Ibanez e Kluivert, a cui vengono assegnati anche dei pesanti 4,5.

Fonseca passa dal 5 del Corriere dello Sport al 6 de Il Messaggero. Di seguito tutte le pagelle dei principali quotidiani oggi in edicola:

LA GAZZETTA DELLO SPORT (CECCHINI)

Pau Lopez 7; Mancini 6, Smalling 6, Ibanez 5; Zappacosta 5, Pellegrini 6, Veretout 6, Mkhitaryan 6,5, Spinazzola 6,5; Kluivert 5, Dzeko 6. Subentrati: Fazio 6, Cristante 6, Zaniolo 6. Allenatore: Fonseca 6.

CORRIERE DELLO SPORT (D’UBALDO)

Pau Lopez 7; Mancini 5, Smalling 5,5, Ibanez 5; Zappacosta 6, Pellegrini 6,5, Veretout 6, Mkhitaryan 6,5, Spinazzola 5,5; Kluivert 4,5, Dzeko 5. Subentrati: Fazio 5, Cristante sv, Zaniolo 6. Allenatore: Fonseca 5.

IL MESSAGGERO (ANGELONI)

Pau Lopez 6,5; Mancini 6, Smalling sv, Ibanez 5; Zappacosta 5, Pellegrini 6, Veretout 6, Mkhitaryan 6,5, Spinazzola 6; Kluivert 5, Dzeko 5,5. Subentrati: Fazio 5,5, Cristante sv, Zaniolo 6. Allenatore: Fonseca 6.

CORRIERE DELLA SERA (VALDISERRI)

Pau Lopez 7; Mancini 5, Smalling 6, Ibanez 5; Zappacosta 5, Pellegrini 6,5, Veretout 6, Mkhitaryan 7, Spinazzola 6,5; Kluivert 5, Dzeko 6. Subentrati: Fazio 5,5, Cristante 5,5, Zaniolo 6. Allenatore: Fonseca 5,5.

LA REPUBBLICA (AZZI)

Pau Lopez 8; Mancini 5,5, Smalling 6, Ibanez 5; Zappacosta 5,5, Pellegrini 6,5, Veretout 5,5, Mkhitaryan 6,5, Spinazzola 5,5; Kluivert 5, Dzeko 5. Subentrati: Fazio 5,5, Cristante sv, Zaniolo 6. Allenatore: Fonseca 5.

IL TEMPO (AUSTINI)

Pau Lopez 7; Mancini 5,5, Smalling 5,5, Ibanez 5; Zappacosta 5, Pellegrini 5, Veretout 6,5, Mkhitaryan 6,5, Spinazzola 5; Kluivert 4,5, Dzeko 6. Subentrati: Fazio 5, Cristante 5, Zaniolo 6. Allenatore: Fonseca 5.

IL ROMANISTA (PASTORE)

Pau Lopez 6,5; Mancini 6, Smalling 5,5, Ibanez 5; Zappacosta 5,5, Pellegrini 5,5, Veretout 6, Mkhitaryan 6,5, Spinazzola 6; Kluivert 5, Dzeko 6. Subentrati: Fazio 5,5, Cristante 5, Zaniolo 6. Allenatore: Fonseca 5,5.

LEGGO (BALZANI)

Pau Lopez 7; Mancini 6, Smalling 5,5, Ibanez 4,5; Zappacosta 5, Pellegrini 5,5, Veretout 5,5, Mkhitaryan 7, Spinazzola 6,5; Kluivert 4, Dzeko 6. Subentrati: Fazio 5, Cristante 5,5, Zaniolo 6. Allenatore: Fonseca 5.