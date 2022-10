Calcio a 8, Totti e Moscardelli danno spettacolo: super gol e assist (VIDEO)

NOTIZIE AS ROMA – Francesco Totti decisivo anche nella seconda giornata della Serie A della Lega di Calcio a 8.

L’ex capitano della Roma ha segnato il gol iniziale su rigore e ha poi fornito l’assist per il definitivo 3-1 con cui la sua Totti Soccer Weese ha battuto l’Atletico Eur.

In mezzo, la splendida rete con un sinistro al volo di Davide Moscardelli, ex attaccante di Chievo e Bologna e grande tifoso romanista. Qui sotto il link per poter vedere i gol della partita.

GUARDA IL VIDEO DEI GOL DI TOTTI E MOSCARDELLI