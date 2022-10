Dybala, l’affaticamento dopo il Betis e l’ok a Mou prima del Lecce: la ricostruzione

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Si fa un gran parlare dell’infortunio di Paulo Dybala durante Roma-Lecce e se non sarebbe stato più prudente tenerlo a riposo, vista la relativa difficoltà della sfida.

Su alcuni giornali, alla vigilia della partita di domenica sera, si parlava di giocatore in dubbio per la gara contro i salentini. In particolar modo Il Messaggero raccontava di un Dybala acciaccato a causa di un affaticamento muscolare che lo metteva in forse per la partita contro il Lecce.

Mourinho però ha seccamente smentito questa indiscrezione nel post partita: “Nessuno gioca se non è al 100%, Dybala stava bene”. Oggi Il Messaggero torna sulla questione, ribadendo come il calciatore argentino avesse accusato un affaticamento muscolare dopo la partita di coppa contro il Betis.

A quanto pare però la Joya ne avrebbe parlato solo con persone a lui vicine, ma non con l’allenatore, al quale invece avrebbe dato piena disponibilità a giocare una volta a ridosso del match di domenica scorsa.

Probabilmente già oggi il calciatore effettuerà la risonanza magnetica che chiarirà l’entità del suo infortunio: si va da uno stop di 20 giorni nella migliore delle ipotesi, a 4-5 settimane nella peggiore.

Nel primo caso il giocatore, teoricamente, potrebbe anche giocare il derby contro la Lazio (in programma il 6 novembre). Nel secondo invece sarebbe a fortissimo rischio la partecipazione di Dybala al Mondiale.

Fonte: Il Messaggero