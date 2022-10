Senza Zaniolo e Dybala: Mou reinventa la Roma

AS ROMA NEWS – Dybala out per infortunio, Zaniolo per squalifica. Contro il Betis nella gara di dopodomani pomeriggio (ore 18:45) Mourinho è costretto a reinventarsi la Roma.

Pellegrini sarà dunque chiamato a fare gli straordinari, anche se non è ancora chiaro in quale posizione giocherà il capitano giallorosso. Al vaglio di Mou ci sono due ipotesi.

La prima prevede le due punte in campo: Abraham e Belotti dall’inizio insieme in un 3-5-2 che prevedrebbe l’arretramento di Pellegrini in mediana insieme a Matic e Cristante (o Camara, che spera sempre in una chance da titolare).

L’alternativa è restare con l’attuale 3-4-2-1, inserendo El Shaarawy (o Shomurodov) sulla trequarti al fianco di Pellegrini, con un solo centravanti a guidare il reparto avanzato. Sarà in ogni caso una Roma molto diversa dal solito: i giallorossi non potranno contare sugli strappi di Zaniolo e le giocate di Dybala.

Servirà dunque trovare nuove risorse in mezzo al campo per provare a vincere una partita sulla carta molto difficile e contro un’avversaria che ha dimostrato di avere tanta qualità e un’identità molto chiara.

Gli inserimenti di Pellegrini e la capacità realizzativa (perduta) di Abraham e Belotti dovranno essere le armi da sfruttare per riuscire a strappare una vittoria necessaria per non complicare ulteriormente il girone. Ma ci si aspetta di più anche dal gioco di spinta delle ali, soprattutto da uno Spinazzola ancora lontano parente del giocatore fenomenale che avevamo ammirato prima del suo infortunio al tendine d’Achille.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini