ALTRE NOTIZIE – “Calcio, clan e affari: le ombre albanesi sulla Lazio di Tare“, titola l’edizione odierna di Repubblica.it (D. Autieri).

“Affari, conflitti di interesse, infiltrazioni del crimine organizzato. Un triangolo pericoloso che lambisce la Lazio di Claudio Lotito e coinvolge lo storico direttore sportivo del club biancoceleste, Igli Tare“, scrive il portale.

Anomalie che emergono su due episodi specifici ricostruiti dall’inchiesta di Report dal titolo “Splendori e miserie dei signori del calcio” e che verrà mandata in onda questa sera alle 21:15 su Rai Tre.

Il servizio parte da un’indagine della Procura di Bari, che nel novembre 2018 porta alla luce un’alleanza tra mafia siciliana, ‘ndrangheta e clan baresi per investire in una rete di sale scommesse. Tra queste in Albania rientra anche la Top Bast, compagnia che come si legge nell’ordinanza della Procura sarebbe di proprietà dei fratelli Genti e Igli Tare, il direttore sportivo della società biancoceleste.

Ovviamente si parla di un illecito sportivo, visto che un ds non può essere titolare di un’agenzia scommesse, e i fascicoli vengono girati alla Procura Federale della Federcalcio. Questa però non conduce accertamenti su Igli Tare, che conferma in prima persona di non esser stato mai ascoltato sulla vicenda.

L’inchiesta però analizza anche l’acquisto durante la scorsa finestra di mercato di Vedat Muriqi. L’attaccante ex Fenerbahce sbarca nella Capitale con un’operazione da 17.5 milioni di euro a cui prendono parte quattro intermediari. Oltre all’agente e all’avvocato del calciatore partecipano anche l’agente Qormemeti, che dispone di pochi atleti ma che è amico di Tare, e i fratelli Gabriele e Valerio Giuffrida. Quest’ultimo per due anni è stato anche sindaco supplente della Lazio Events.

Fonte: Repubblica.it