Roma, il raduno fissato al 6 luglio. No agli abbonamenti, ma si tornerà all’Olimpico

NOTIZIE ROMA CALCIO – La Roma ha fissato la data per l’inizio della nuova stagione, quella che sarà inevitabilmente ribattezzata come la prima in giallorosso di Mourinho: raduno a Trigoria il 6 luglio prossimo, tra un mese esatto, racconta oggi Il Tempo (A. Austini).

I giocatori si ritroveranno al Fulvio Bernardini per cominciare la preparazione. E’ probabile che non tutto il ritiro si svolga a Trigoria: non sono da escludere mini-tournée e diverse amichevoli in giro per l’Europa.

Per quanto riguarda la campagna abbonamenti, non sarà ancora possibile farla per via dell’emergenza Covid: per la Roma sarà una perdita di circa 15 milioni, scrive la Gazzetta dello Sport (M. Cecchini). Un peccato perchè l’effetto Mourinho sarebbe stato formidabile.

Intanto, entro giugno, la Serie A dovrebbe decidere in merito alle possibili riaperture agli spettatori in campionato. All’Olimpico si dovrebbe ripartire dai quasi 16 mila che saranno a disposizione durante gli Europei. Possibile che durante la stagione le maglie saranno allargate: non è da escludere che possano essere varati dei mini-abbonamenti.

Fonte: Il Tempo / Gazzetta dello Sport