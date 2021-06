Roma, Xhaka si avvicina. E Mou spinge per Icardi

AS ROMA NEWS – Josè Mourinho spinge per Icardi. Lo scrive l’edizione odierna di Leggo (F. Balzani). L’allenatore portoghese vuole il botto in attacco, e per questo chiede i gol di Maurito per la Roma.

Dopo la frenata per Belotti, col Torino che chiede 30 milioni e Pinto che invece non intende svenarsi per il Gallo (proposta ferma a 15 più bonus), riprende quota la pista che porta all’attaccante argentino che potrebbe lasciare il Paris Saint Germain.

Per i Friedkin, scrive Leggo, Icardi rappresenta più di una semplice suggestione: l’attaccante potrebbe lasciare il club parigino anche con la formula del prestito e diritto di riscatto. Due ostacoli: lo stipendio da 9 milioni di euro e la Juventus, fortemente interessata all’argentino.

Un problema che non ha invece Granit Xhaka, centrocampista dell’Arsenal che Mourinho vuole mettere al centro della Roma: il suo acquisto, afferma Leggo, si avvicina sempre più.

Fonte: Leggo